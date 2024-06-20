Мобілізація в Україні: Клименко розповів про масове залучення поліції до роботи ТЦК

Патрульна поліція супроводжує працівників ТЦК та СП, коли у них є спільні завдання. Зокрема, коли повістки виписуються громадянам вдома.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Ми супроводжуємо військовослужбовців ТЦК... коли в нас є спільні патрулі та спільні завдання. Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина, вручити йому повістку, до дому, наприклад, то вони повідомляють про це поліції, поліцейський завжди поруч для того, щоб уникнути цих порушень порядку як з однієї, так і з іншої сторони. Поліцейський виступає арбітром. Але саме головне і що прописано в цьому законі, що всі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина обов’язково мають фільмуватися на поліцейську бодікамеру”, - розповів Ігор Клименко.

Крім того, він зазначив, що працівники ТЦК не завжди просять поліцію їх супроводжувати.

“За їхнім бажанням і по можливостям. Ми ж не можемо стільки патрулів організувати. В нас ще є реагування на злочини, на повідомлення по території держави. Тобто ми виділяємо кожного дня кількасот патрулів по території нашої держави для того, щоби працювати з працівниками ТЦК. Сьогодні таких патрулів доходить до 500... Це максимально, що ми можемо на сьогоднішній день зробити. Я вам точно скажу: 513”, - додав Клименко.

Нагадаємо, що очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер здивував своєю заявою щодо мобілізації. Кіпер впевнений, що Одесі примусової мобілізації немає.

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