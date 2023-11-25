Мобілізація в Україні: кого не зможуть призвати та як отримати відстрочку

Воєнний стан та загальну мобілізацію подовжили до 14 лютого 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою закони щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.

Проте частина військовозобов'язаних чоловіків може отримати відстрочку. Про це пише "24 Канал".

Під мобілізацію в Україні підпадають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, особи, визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби, – непридатні до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення).

"Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях, навчальних закладах", – йдеться в наказі Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Як отримати відстрочку

Право на відстрочку реалізується шляхом подання заяви разом з низкою документів. Їх потрібно підготувати перед візитом до ТЦК.

У заяві необхідно зазначити паспортні дані, прохання надати відстрочку відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", обов'язково дату та підпис. Окрім того, додати до неї документи, що підтверджують право на відстрочку.

Далі заяву розглядає комісія й ухвалює рішення щодо надання відстрочки.

Опісля військовозобов'язаному надають виписку з книги протоколів. У документі зазначають прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, підстави відстрочки, номер і дату протоколу відстрочення; прізвища, ім'я, по батькові та підписи членів комісії ТЦК.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом військовослужбовці строкової служби, термін служби яких завершився, будуть демобілізовані.

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