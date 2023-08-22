Мобілізація в Україні: кого призиватимуть примусово та що зміниться від 1 вересня

ТЦК створюють мобілізаційний резерв в Україні і збирають та оновлюють дані про усіх чоловіків за місцем проживання.

Про це розповіла речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея Суспільному.

За її словами, сьогодні ТЦК за секретними мобілізаційними планами здійснює мобілізацію через оповіщення військовозобов'язаних.

Речниця ТЦК наголошує, усі чоловіки після отримання повістки мають з’явитися за вказаною адресою у вказаний час в ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК або мобілізації ― в залежності від того, яку повістку вони отримують. Проте є категорії чоловіків, які зобов’язані з’явитися в ТЦК без повістки.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з’явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", ― пояснює вона.

Далі необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби.

Керівник Львівського обласного ТЦК полковник Олександр Тіщенко каже, що повістка про уточнення даних ― це не завжди означає мобілізація.

"Якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то б однозначно порядку було більше в їх облікових справах і ніхто не смикав би людей надаремно", ― підкреслив начальник ТЦК.

Раніше ТСН.ua повідомляв, чи можуть зараз мобілізувати хлопця у 26 років, якщо він не проходив строкову службу та військову кафедру.

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