Мобілізація в Україні: кого в першу чергу можуть призвати, різновиди повісток та подробиці нововведень

В Україні вчергове подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до лютого наступного року. Отже, чоловіки і надалі отримуватимуть повістки із військкоматів.

Верховна Рада прийняла законопроєкти про подовження строку дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації в Україні ще на три місяці. І тепер воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть щонайменше до 14 лютого наступного року.

ТСН.ua пропонує дізнатися, що очікує українців від початку грудня.

Найближчим часом мають відбутися зміни у мобілізації. Відповідний законопроєкт готується у Верховній Раді. Зокрема, має бути зафіксовано право військових на демобілізацію. Також з'явиться можливість здійснювати мобілізацію через рекрутингові компанії.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.

Необхідні зміни у мобілізації

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, що на цьому етапі війни ускладнився процес мобілізації. Також одна з ключових змін, якої вона має зазнати, – в комунікації.

Подоляк назвав чотири напрямки, необхідних змін:

інша комунікація

інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки

фрагментація всіх, хто де хоче працювати в українській армії

мінімізація висловлень особистих думок щодо війни, мобілізації та рекрутингу

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що зміни у мобілізації зокрема будуть пов'язані із залучанням до призову двох найбільших в Україні рекрутингових компаній. Вони долучаться до пошуку людей з конкретними навичками, які знайдуть застосування на фронті. Зі слів Данілова, мобілізація стане "більш гнучкішою".

Хто підлягає мобілізації в грудні 2023 року

Обов'язково:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК

Добровільно:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання

Чи мобілізують студентів 30+

У грудні 2023 року вони підлягатимуть мобілізації. Проте народні депутати вже розробляють закони про мобілізацію цих осіб, а фахові юристи шукають обґрунтування того, чому мобілізація студентів категорії 30+ не буде порушувати конституційне право на освіту.

Мобілізацію в Україні подовжили до лютого 2024 року

Отримання повісток

Підставою для мобілізації є отримання повістки. В грудні 2023 року цей процес не зміниться й військовозобов’язані так само отримуватимуть три типи повісток:

для уточнення облікових даних

для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Ця повістка підписана начальником ТЦК та СП і вимагає пройти медичний огляд, до повістки додається спеціальна картка дослідження та медичного обстеження, в яку буде внесено висновок ВЛК щодо придатності до військової служби, непридатності або обмеженої придатності

мобілізаційне розпорядження (видається військовозобов'язаному вже після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби).

Важливо: до 1 грудня 2023 року всі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, затверджених постановою Кабінету міністрів №1487, мають подати списки призовників, військовозобов’язаних і резервістів до ТЦК та СП. Це робиться для уточнення даних і звіряння списків.

Додамо, що школи, університети та інші заклади освіти щороку до 1 грудня мають передавати списки своїх здобувачів освіти — юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників), до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Україні потрібні зміни в мобілізації / Фото: Associated Press

Нові правила в процедурі вручення повісток

Речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея розповіла, хто має право вручати повістки: "Повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти".

На практиці законодавством не встановлено конкретне місце для вручення повістки, тому фактично це може відбутися в будь-якому місці, як-от у парку, на блокпості чи в іншому громадському місці, або за місцем проживання.

Читайте також: В Україні кардинально змінюють правила мобілізації: подробиці про нововведення та демобілізацію

Сьогодні юристи дискутують щодо заповнення повістки "на коліні". За їхніми словами, юридична практика свідчить про різні підходи судів та їх рішень щодо правомірності такого вручення повісток, тому кожен випадок в суді є унікальним.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Ще одним нововведенням 2023 року став законопроєкт, що подали до Верховної Ради, який стосується створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Народні депутати пропонують зібрати всю доступну особисту та службову інформацію про військовозобов’язаних і резервістів в електронних реєстрах і базах даних в єдиний е-реєстр.

Тобто передати Міністерству оборони інформацію з державних реєстрів: МВС, Податкової служби, МОЗ, Держміграційної служби та інших відомств.

Читайте також: Життя військовим спростили: Міноборони заявило про зміни в роботі ВЛК

Відповідно до проєкту закону, в автоматичному режимі військове відомство отримуватиме інформацію та особисті дані про українців віком 17-60 років. Включно з номерами телефонів, електронною поштою, відомостями про сімейний стан, роботу військовозобов’язаних та інше.

Кабмін затвердив порядок організації та ведення військового обліку, передбачивши жорсткіший контроль за цим процесом / Фото: Associated Press

Вже до кінця 2023 року можуть відбутися докорінні зміні, які збільшать повноваження працівників територіальних центрів комплектування. Як було зазначено вище, сьогодні працівники військкомату не мають повноважень зупиняти громадян призовного віку на вулиці для перевірки документів без наявних на те причин або виписувати повістки. Однак нова законодавча ініціативна, що буде розроблена за участі Генерального штабу ЗСУ та Міноборони, може це змінити. Такі дані озвучив народний депутат України Роман Костенко.

"Цей законопроєкт передбачає розширення прав ТЦК, що дасть змогу покращити організацію діяльності військових служб: "Вони зможуть вести аудіо і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні й документи, наскільки я пам’ятаю", — повідомив нардеп.

Західні ЗМІ про мобілізацію

Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами одного з високопосадовців, про зміни буде оголошено. Вони включатимуть використання приватних рекрутингових компаній для проведення більш ефективного призову, аби переконати призовників у тому, що вони будуть залучені на посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом", - сказав секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в інтерв'ю Guardian.

Секретар РНБО визнав, що проблема призову існує, але сказав, що російська пропаганда перебільшує її масштаб.

У CNN написали статтю про потребу все більшої кількості військ в Україні, однак там зазначають, що далеко не всі українці готові ставати армійцями.

"На світовій арені президент Володимир Зеленський постійно піднімає меседж: під час візитів до Вашингтона та інших західних столиць він зосереджувався на забезпеченні Києва більш передовою зброєю, амуніцією та фінансуванням. Проте вдома він стикається з проблемою людських ресурсів. Війна наближається до кінця свого другого року, і українська армія потребує більше живої сили, щоб підтримувати криваву війну на виснаження проти Росії, країни, населення якої більш ніж утричі перевищує населення України. У недавньому есе головнокомандувач України Валерій Залужний визнав, що підготовка та набір військ стає серйозним викликом", - зазначили журналісти.

У німецькому виданні Welt заявили, що єдиний варіант для України перемогти Росію у війні - це призвати на службу 3 млн громадян.

Що передбачає загальна мобілізація в Україні

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який здійснюється одночасно на всій території України.

Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Військовий облік в Україні: важливі новини для школярів! Коли треба йти в ТЦК?

Читайте також: