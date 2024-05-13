Мобілізація в Україні: коли поліція може примусово доправляти людей до ТЦК – пояснення адвоката

Адвокат Ярослав Куц розповів про зміни від 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. Експерт зокрема пояснив, чи має право поліція затримувати людей і доправляти їх до ТЦК та СП.

Про це він сказав в ефірі "КИЇВ24".

"За законодавством, яке буде працювати від 18 травня, якщо особа значиться в реєстрах як така, що ухиляється від виконання військового обов'язку і відносно якої направлялася повістка, а вона не з'явилася і її оголосили в так званий розшук, тоді вони матимуть можливість затримувати і доправляти до ТЦК", - каже юрист.

Ярослав Куц також додав, що наразі це відбувається трішки інакше. Будь-який патрульний, який діє безпосередньо на вулиці і співпрацює з громадянами, діє в межах закону про Нацполіцію.

"Якраз у межах закону про Нацполіцію вони в праві перевіряти особу по своїх внутрішніх базах. Є така база "Армор", до цієї бази протягом останніх років півтора за клопотаннями військових комісарів, очільників ТЦК, вноситься інформація про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Наскільки це законно на сьогодні – незаконно. Наскільки це реально оскаржити – нереально", - резюмував юрист.

Нагадаємо, юрист розповів, чи можуть мобілізувати студента під час академвідпустки.

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