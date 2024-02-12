Мобілізація в Україні: коли закон ухвалять – у Раді відповіли

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") розповів, що законопроєкт №10449 про посилення мобілізації ймовірно, буде проголосований Верховною Радою України до кінця лютого, він буде підписаний на початку березня і через місяць вступить в дію – на початку квітня.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Так, до 21 лютого народні депутати подаватимуть правки до законопроєкту. За словами нардепа, велика кількість поправок до законопроєкту може сповільнити процес його розгляду.

"Я впевнений що їх (правок - ред.) буде багато. Умовно тисяча-дві, а це велика кількість. Кожна поправка – це дві хвилини пленарного часу. Умовно, тисяча правок помножити на дві хвилини – це буде 2000 хвилин, а це значно більше, ніж засідає парламент в один пленарний тиждень", - пояснив Железняк.

Як розповів народний депутат України Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу"), тривають дискусії щодо ідеї бронювання працівників підприємств за гроші.

"Цей підхід дозволяє в якомусь сенсі планувати підтримку Збройних сил України, не зважаючи на зовнішній фактор, тобто не зважаючи на те, який буде президент США, з яким настроєм сьогодні прокинеться прем’єр міністр Угорщини. Якщо надати українському бізнесу можливість збільшити добровільно розмір військового збору в обмін на збереження критичного працівника на своїй посаді, то ми говоримо про можливість акумулювати за рік від 200 до 500 мільярдів гривень", - сказав він.

Проте він зауважив, що поки такий підхід ще лише напрацьовується.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

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