Мобілізація в Україні: кому потрібно уточнювати дані та що "світить" за ігнорування – роз'яснення адвоката

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року – військовозобов'язані упродовж 60 днів повинні оновити дані у ТЦК та СП. Адвокат Роман Сімутін розповів, кому саме потрібно уточнювати дані та яка відповідальність загрожує за ігнорування цієї процедури.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

Так, він відповів на запитання про те, якщо військовозобов'язаний був у військкоматі 17 травня 2024 року та оновив свої персональні дані, то чи потрібно йому знову йти і оновлювати дані після 18 травня.

"Повертаємося до закону про Єдиний державний реєстр призовників, відповідно до якого всі персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів зберігаються у цьому ж реєстрі. Якщо громадянин оновив свої дані, які там є, і нічого просто не змінилося, це можуть бути дані хоча б, наприклад, і за 2022 рік, проте вони досі актуальні, то оновлення вони не потребують", - пояснив Сімутін.

Адвокат зазначив, що за неуточнення облікових даних передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 210 Кодексу про адмінправопорушення - порушення правил військового обліку в особливий період.

Верховна Рада на засіданні 9 травня проголосувала в другому читанні й в цілому за законопроєкт № 10379, який вносить зміни в Кримінальний кодекс і в Кодекс про адміністративні правопорушення та посилює відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення.

Відповідно до змін до статті 210 КУпАП порушення призовниками, військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом у 17 000—25 500 гривень. Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.

Раніше ми писали, яких змін очікувати в мобілізації від 18 травня, що робити "обмежено придатним".

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