Мобілізація в Україні: кому потрібно з'явитися до ТЦК без повістки вже у квітні

Хто із військовозобов'язаних має з’явитися до ТЦК без повістки від 1 квітня.

Верховна Рада України має ухвалити у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Поки закон не набув чинності в Україні діє положення щодо військового обліку, яке затверджено Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок. Є декілька категорій громадян, які мають прийти до ТЦК та СП у квітні без повістки.

Про це пише NV.

До військкомату від 1 квітня мають з’явитися військовозобов’язані чоловіки, призовники чи резервісти, щоб:

отримати дозвіл на зміну місця проживання у разі переїзду до іншого регіону;

і також з’явитися до ТЦК за новим місцем проживання для того, щоб наново стати на військовий облік;

щоб зняти себе з військового обліку, якщо необхідно виїхати за кордон більше ніж на три місяці;

повідомити про зміну персональних даних, зазначених у ст.7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Зробити це потрібно протягом 7 днів;

у разі втрати чи псування військово-облікового документа;

для звірки персональних даних із даними ТЦК (робити потрібно кожні п’ять років);

щоб подати документи до ТЦК, який підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Робити це потрібно щороку до 1 жовтня.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію на фінішній прямій – що відомо про найважливіші правки.

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