Мобілізація в Україні: в Раді пропонують дозволити комунальникам та власникам будинків вручати повістки

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, яким пропонують внести зміни до Закону "Про мобілізацію" щодо розширення можливостей мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер та забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.

У тексті законопроєкту також передбачено, що комунальники та власники будинків можуть отримати право на вручення повісток військовозобов'язаним громадянам України.

Ініціатором законопроєкту є народний депутат від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу.

Які зміни пропонуються:

комунальники та власники будинків можуть отримати право на вручення повістки військовозобов'язаним громадянам. Це буде закріплено на законодавчому рівні;

також комунальники та власники будинків зможуть збирати інформацію про потенційних військовозобов'язаних громадян і сприяти після цього їхньому візиту до ТЦК та СП.

"Спроби примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібного соціального напруження, а також створює приємне для ворогів враження, нібито в Україні бракує сміливих патріотів, готових захищати Батьківщину зі зброєю в рукахʼ", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Законопроєкт подано на розгляд Верховної Ради, для затвердження його мають ухвалити голосуванням депутатів.

У Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від служби

Законопроєктом №9566 також пропонується мобілізувати лише "вмотивованих патріотів", а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку. В разі ухвалення документа військовозобов’язані зможуть писати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань.

Військовозобов’язаним зможуть написати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. В іншому разі вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку.

З громадянами, які подали письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав та які готові бути залученими до виконання робіт, будуть укладати відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання (або в інших регіонах за письмовою згодою).

Крім того, проєктом закону запроваджуються повноваження Національної поліції доправляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до ТЦК. У такому разі ТЦК має подати до поліції відповідне звернення, а вже далі поліція має доправити такого порушника до ТЦК.

Раніше ми писали, де можуть служити обмежено придатні до військової служби чоловіки.

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