Мобілізація в Україні: перший заступник голови Ради заговорив про “компроміси”

На початку 2024 року Верховна Рада України має розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію, який від самої його появи спровокував шквал дискусій у суспільстві. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко упевнений, що фінальна версія документа буде відрізнятися від його початкової версії: свою оцінку мають дати військові, профільний безпековий комітет ВР, лікарі й Мінфін.

Таку думку він висловив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Законопроєкт про мобілізацію

На питання про те, чи буде він підтримувати законопроєкт у тому вигляді, в якому він є зараз, Корнієнко відповів: “Я тут буду не оригінальний і солідаризуюсь із президентом, зі Стефанчуком — головою Верховної Ради. Його треба обговорити на базі комітету, бо комітет має все одно якесь рішення ухвалити. І обговорити за участю мінімум трьох найважливіших стейкхолдерів цього законопроєкту. Це військові, це Генштаб. Вони всі, так чи інакше, не заперечують ні щодо кількостей, ні щодо потреби, в тому, що треба люди на війну”.

“Далі треба обговорювати, як саме вони це бачать, тому що зараз системою рекрутингу, набором людей Генштаб керує, це Сухопутні війська”, — додав він.

“Три стейкхолдери”

Корнієнко пояснив, кого має на увазі, говорячи про “трьох стейкхолдерів”: “Це військові. Друге — це представники профільних комітетів. Але це що мається на увазі, наприклад, ми обговорюємо людей з обмеженнями, яких пропонується ширше призивати. Інваліди 3-ї групи, наприклад”.

“Треба запросити лікарів, у нас це комітет здоров’я нації, треба запросити комітет соціальної політики, у нас це голова профільного комітету ВР Галина Третьякова, обговорити: скільки таких людей, скільки таких діагнозів, чи можуть ВЛК це все через себе пропустити, як це все буде. Тому що це дуже серйозні питання. Можливо, треба відмовлятися від цих категорій”, — зазначив він.

“І, звичайно, це Мінфін. Тому що ми бачимо за останні два дні дуже тривожні новини з їхнього боку. І їхня оцінка цих масштабів викликає питання, чи зможемо ми це подужати податками”, — зауважив перший заступник голови Верховної Ради.

Читайте провідні новини дня:

Також він нагадав, що в нас армія фінансується виключно податками в Україні: “І зрозуміло, що ми не можемо кратно, в десятки разів підвищити податки, ну це неможливо, просто немає таких людей і грошей, платити такі податки. Тому тут, звичайно, буде величезне питання щодо забезпечення цієї мобілізації фінансовим ресурсом”.

“Напевно, це буде якась “комітетська” версія”

“Я не готовий сказати, яка буде версія на виході. Мій прогноз, що буде якась компромісна версія, не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс”, — прокоментував Корнієнко.

“Напевно, це буде якась версія “комітетська”, так звана, де беруться кілька альтернативних законопроєктів і виробляється спільна редакція. І, напевно, це може піти на перше читання в зал, але до другого читання все одно ще будуть правки. Тобто, що буде потім підписано президентом, воно точно може відрізнятися від того, що уряд вніс”, — резюмував перший заступник голови Верховної Ради.

Читайте також: