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Мобілізація в Україні: що не можна робити працівникам ТЦК під час вручення повістки

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Мобілізація в Україні: що не можна робити працівникам ТЦК під час вручення повістки

Мобілізація в Україні 2023 / Фото: ТСН.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація.

У ТЦК розповіли про правила вручення повістки працівниками та нагадали, що їм категорично заборонено робити.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначає, що працівник має право вручати повістку на вулиці, утім, не можна застосовувати силу до військовозобов'язаного. Запрошення до військкомату також дійсне лише у разі вручення особисто.

Що не можна робити працівникам ТЦК при врученні повістки:

  • Передавати повістку через родичів та знайомих
  • Застосування сили чи утримування людини
  • Забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції і підстави.

За його словами, наразі немає планів змінювати принцип видачі повісток.

"Перш за все, якщо повістки надсилати через "Дію", то всі громадяни мають мати смартфон – що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або застосунок", - пояснив експерт.

Він зазначив, що для того аби запровадити е-повістки, треба спочатку внести зміни до законодавства.

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Дата публікації
Перегляди
916
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