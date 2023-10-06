Мобілізація в Україні: що не можна робити працівникам ТЦК під час вручення повістки

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація.

У ТЦК розповіли про правила вручення повістки працівниками та нагадали, що їм категорично заборонено робити.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначає, що працівник має право вручати повістку на вулиці, утім, не можна застосовувати силу до військовозобов'язаного. Запрошення до військкомату також дійсне лише у разі вручення особисто.

Що не можна робити працівникам ТЦК при врученні повістки:

Передавати повістку через родичів та знайомих

Застосування сили чи утримування людини

Забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції і підстави.

За його словами, наразі немає планів змінювати принцип видачі повісток.

"Перш за все, якщо повістки надсилати через "Дію", то всі громадяни мають мати смартфон – що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або застосунок", - пояснив експерт.

Він зазначив, що для того аби запровадити е-повістки, треба спочатку внести зміни до законодавства.

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