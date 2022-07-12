Мобілізація в Україні: що таке бронювання працівника та навіщо воно потрібне

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, однак, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів, вони не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Тобто, працівники певних органів, підприємств, організацій, установ можуть продовжувати виконувати свої посадові обов’язки у разі включення їх до списків, які відстрочують призов на військову службу під час мобілізації протягом 6 місяців.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

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Як бронювати працівників

Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення здійснюється у порядку, визначеному постановою № 194 Кабінету міністрів України від 03.03.2022 року «Деякі питання бронювання військовозобовʼязаних в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами та доповненнями внесеними постановою КМУ від 07.03.2022 року № 218).

Дія цієї постанови поширюється на уповноважені банки, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду, регулюється Національним банком України.

Кого заборонено бронювати

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний ухвалив рішення щодо заборони бронювання військовозобовʼязаних, які мають військово-облікові спеціальності:

Обсяги та умови бронювання

Обсяги бронювання військовозобов'язаних визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення функціонування зазначених органів в умовах воєнного стану. Звертають увагу, що обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, визначаються з урахуванням встановленого для них мобілізаційного завдання.

Хто може подавати документи на бронювання та в якому порядку:

Зазначається, що керівники підприємств, установ та організацій подають пропозиції щодо потреби в бронюванні військовозобовʼязаних до районних у місті Києві державних адміністрацій, обґрунтувавши в супровідному листі необхідність надання відстрочки працівникам для виконання завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших формувань та населення в умовах правового режиму воєнного стану.

Після цього районні в столиці державні адміністрації направляють опрацьовані пропозиції до Міністерства оборони України на погодження. Лише погодження Міноборони направляють їх до КМДА для подальшого направлення до Міністерства економіки України.

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Коли бронювання анулюється

Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню, якщо:

закінчення строку її дії; завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення; ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації; звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

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