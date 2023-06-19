Мобілізація в Україні: що загрожує чоловікам, які виїхали з України під час призову

Під час дії мобілізації виїзд чоловіків за межі країни обмежений.

Адвокат Богдан Пересада роз'яснив, що загрожує чоловікам, які виїхали з України під час мобілізації та не повернулися.

За словами адвоката, в разі запровадження в Україні воєнного стану пропуск водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України через державний кордон здійснюється за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України. При цьому такі громадяни мають дотримуватися правил перетину державного кордону України.

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Правила виїзду громадян України за кордон регулюються Постановою Кабінету міністрів України від 27.01.1995 №57 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України".

Адвокат додає, що під час воєнного стану громадяни можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 календарних днів від дня перетину державного кордону. До того ж має бути наявність відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів і кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

"При цьому в разі перевищення терміну перебування за кордоном відповідна військова адміністрація або Мінінфраструктура скасовує своє рішення про виїзд за межі України відповідної особи. Нічого іншого цим пунктом не передбачено", - розповів він.

Також згідно з п. 22 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними чи дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Це означає, що тільки Законом може бути передбачено, що та чи інша дія є адміністративним або кримінальним правопорушенням , а також відповідальність за порушення.