Мобілізація в Україні: скільки чоловіків за рік змогли виїхати за кордон

Під час воєнного стану в Україні суттєво «лімітували» виїзд за кордон чоловіків. Загалом станом на 1 березня 2023 року за «загальною процедурою» було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд.

Про це пише Опендатабот.

Зазначається, що для виїзду за кордон потрібно потрапити до системи «Шлях», звернувшись до Мінінфраструктури або обласної військової адміністрації.

"Наприклад, відсутня інформація щодо кількості людей, які порушили терміни перебування поза межами України та досі не повернулися зі своїх поїздок. Опендатабот звертався до Укртрансбезпеки і Держприкордонслужби із запитами щодо цих даних, але відповіді не отримали, - йдеться у повідомленні.

За даними Опендатаботу, більшість виїздів було здійснено у бізнес-справах — близько 1,1 млн дозволів. Водночас лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій.

"Більше третини дозволів для бізнесу — близько 400 тис. — були видані з листопада минулого року до лютого включно. Що стосується виїздів «за гуманітаркою», то у цьому випадку все більш стабільно — 70 тис. дозволів протягом останніх трьох з половиною місяців", - вказують аналітики.

Прикметно, що при цьому, виїзд окремих категорій осіб регламентується спеціальними правилами — серед іншого це стосується спортсменів та діячів культури. Їх особливий статус нерідко призводить до скандалів. Прикладом є нещодавня історія зі стендапером, якій виїхав за кордон за дозволом Мінкульту та вирішив не повертатись.

"Чоловіки мають право виїхати за кордон з гуманітарною місією або на потреби ЗСУ, завдяки чому поза межами України можна знаходитися протягом 30 днів. Крім того, їм дозволено виїжджати по бізнес-справам, наприклад для перевезення людей або вантажів — термін перебування в інших державах в такому випадку дорівнює 45 дням", - резюмують у повідомленні.

Скандал навколо виїзду чоловіків за кордон

Після того, як комік Андрій Щегель повідомив, що безперешкодно виїхав під час війни з України, бо отримав дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, розгорівся скандал.

Переможець "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra відреагував на скандал, який розгорівся після втечі з України стендапера Андрія Щегеля, який отримав дозвіл від Мінкульту нібито на проведення благодійного виступу.

Відомий український джаз-панк гурт The Hypnotunez повідомив, що за рішенням Міністерства культури не зміг виїхати за кордон у благодійний тур.

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