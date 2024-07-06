Мобілізація в Україні: скільки людей призвуть 2024 року – нардеп озвучив цифру

Народний депутат висловився про кількість людей, яких мобілізують до ЗСУ цього року.

Народний депутат Руслан Горбенко зазначив, що зараз командування Збройних сил України і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі і мобілізації на цей рік становить 100-110 тисяч осіб.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", - зазначив він.

Нардеп додав, що під час планування контрнаступу під керівництвом колишнького головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч осіб. Проте допомога від міжнародних партнерів затримувалась. І коли новим головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових.

"Також важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання", - резюмував Руслан Горбенко.

Нагадаємо, нардеп пояснив, коли працівники ТЦК можуть застосовувати силу щодо громадян.

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