Мобілізація в Україні стане жорсткішою: нардепка розповіла деталі про новий законопроєкт

Під час крайнього обговорення у проєкт про мобілізацію внесли зауваження Генерального штабу ЗСУ.

Норми нового законопроєкту, який розглядається у Раді, про мобілізацію стануть жорсткішими.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Наразі, за моєю інформацією, десь 85% тексту з обговореного нами залишилась актуальною, проте більшість зауважень Залужного та окремих рекомендацій ГШ ЗСУ таки врахували — норми стали жорсткішими. Будемо дивитися, що і як, коли фінальну редакцію опублікують. Доопрацьовуватимемо в комітеті", - написала вона на сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, раніше Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Деталі можна переглянути за посиланням.

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