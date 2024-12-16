Мобілізація в Україні: Стефанішина зробила важливу заяву

Заяви зовнішніх держав не можуть впливати на рішення України щодо мобілізації, адже це питання національної безпеки.

Питання мобілізації, зокрема віку, вирішуються лише на рівні України, а не під впливом зовнішніх держав чи міжнародних партнерів.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Еспресо.

Стефанішина сказала, що під час її перебування в Брюсселі журналісти запитали про мобілізаційний вік. Вона підкреслила, що це не просто позиція або заява, а реальність, яку потрібно чітко розуміти.

"Реальність, пов'язана з тим, що рішення, які комунікуються, рішення, які ухвалюються державою, головнокомандувачем, - це в першу чергу велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-ким іншим. Це не позиція, це реальність", - заявила вона.

Віцепрем'єр-міністерка заявила, що воїни повинні бути повністю забезпечені. Вона також зазначила, що заяви посадовців Білого дому сприймаються як спроба зняти відповідальність за попередні домовленості, і саме тому Україна рішуче комунікує це питання.

Нагадаємо, Білий дім тисне на Київ, щоб знизити мобілізаційний вік до 18 років, аби посилити боєздатність України в боротьбі з Росією. Більшість українських політиків і військових підтримують таку ідею, хоча є пропозиції встановити вік 20-21 рік для кращої залученості молоді. Однак президент Зеленський та Верховна Рада не підтримують зниження віку до 18 років, наголошуючи на важливості добровільного служіння і збереження життів.

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