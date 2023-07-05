Мобілізація в Україні триває: на яких військових є великий запит, кого можуть призвати в липні

Яких фахівців не вистачає в армії, на кого є запит.

Мобілізація в Україні триває

Мобілізація в Україні відбувається відповідно до Закону України «Про загальну мобілізацію» та інших нормативних актів Міністерства оборони та Генерального штабу Україну. Відповідно до указу Президента України від 1 травня 2023 року, загальну мобілізацію подовжено на 3 місяці, до 18 серпня 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочення.

Під час мобілізації військовозобов’язаних направляють до визначених військових навчальних центрів та закладів. Надалі представники цих установ вже на місці проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей призовників з метою визначення їх подальшої профільної підготовки та розподілу за військово-обліковими спеціальностями. Від цього залежить їх подальше місце служби.

Жоден військовозобов’язаний не може бути призваний до військової частини в зоні бойових дій, без спеціальної підготовки.

Якої кваліфікації громадян найбільше потребують в армії цього літа

Як розповів начальник Харківського обласного ТЦК полковник Володимир Арап, на сьогодні великий запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами.

Для того, щоб швидко та якісно опанувати різні види озброєння, які Україні отримала від міжнародних партнерів, багато військових проходять навчання в інших державах чи займаються з іноземними інструкторами на території України.

Тому для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння потрібні фахівці, які на високому рівні розмовляють англійською, німецькою, французькою мовами.

Отже, на призовників, які володіють іноземними мовами, є великий запит в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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