Мобілізація в Україні: чи зможуть відпочити ті, хто воює від 24 лютого

Перебування у військовій частині залежить від ситуації на напрямку фронту.

Законодавством України не передбачено звільнення зі служби мобілізованих під час воєнного стану до його закінчення. Однак відбуваються ротації і надаються відпустки військовим для відпочинку.

Про це розповів начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) Роман Горбач.

"Наприклад, військова частина якийсь час перебуває на одному з найважчих напрямків. Чіткого терміну її перебування там немає – залежно від ситуації, це може бути від кількох місяців до пів року", – сказав Горбач.

Коли частину відводять у більш спокійне місце, командир надає військовим відпустки – десять днів без урахування часу на дорогу.

Якщо військовий повернувся з відпустки, а в нього вдома виникли якісь проблеми, він може взяти ще кілька відпусток по десять днів.

Водночас командування стежить, щоб потрібна кількість особового складу все одно залишалась на позиціях.

Горбач надав формулу розподілу сил бійців у військових частинах: дві третини залишаються на місці, одна третина – у відпустках.

Мобілізація в Україні: що відомо

Термін загальної мобілізації в Україні знову подовжили. При усуненні небезпеки президент України може ухвалити указ про відміну військового стану.

Усі військовозобов'язані та резервісти повинні повідомити про зміну місця проживання та ставати на військовий облік за новим.

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