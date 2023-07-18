Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, кого призивають на службу в липні

Зокрема, до війська призивають і обмежено придатних до служби, однак їх не відправляють на фронт.

В Україні в межах мобілізації призову підлягають чоловіки віком 18-60 років. На військову службу можуть потрапити і обмежено придатні, однак їх не відправлятимуть до штурмових бригад.

Про це представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів "Українському радіо Полтава".

За його словами, обмежено придатних до військової служби можуть мобілізувати для роботи на посадах, де немає особливого фізичного навантаження.

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Окрім того, не всі отримують мобілізаційні розпорядження. Якщо військовозобов’язаному вручають повістку, а він до цього ще не був у ТЦК, це може бути повістка для уточнення облікових даних. У разі, коли облікові дані вже уточнені, військовозобов’язаних відправляють на військово-лікарську комісію.

Кого призивають на військову службу зараз

Істомін наголосив, що на сьогодні на військову службу призивають усіх придатних та обмежено придатних, якщо є потреба у людях на фронті чи в тилу. Зокрема, мобілізують тих, кого ВЛК визнала обмежено придатними, однак їх не відправляють на фронт, а – до частин забезпечення або до ТЦК.

Представник ТЦК розповів, що на сьогодні у війську існує потреба в комплектуванні штурмових підрозділів. Водночас зараз відбувається і комплектування інших підрозділів, які не перебувають безпосередньо на фронті та не виконують бойових завдань.

Які категорії військовозобов’язаних підлягають призову зараз:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років із наявністю чи без наявності військового досвіду;

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу у запасі чи резерві;

призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт із ЗСУ;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними чи обмежено придатними під час воєнного стану, якщо вони не скористалися правом на відстрочення або якщо не засуджені за тяжкий злочин.

Нагадаємо, на початку липня начальник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап повідомив, що у війську зараз є великий запит на військовозобов’язаних, які володіють іноземними мовами. Такі навички потрібні для опанування нових видів західного озброєння та навчання з іноземними інструкторами.

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