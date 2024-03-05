Мобілізація в Україні: у ТЦК запевняють, що вона йде за планом

У Полтавському ТЦК та СП вважають, що мобілізація в Україна йде за планом.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

"Якби так сталося (провалилася мабілізація - ред.), то ЗСУ не отримували б поповнення вже кілька місяців, відколи про це говориться. Але українці виконують свій обов’язок із захисту Вітчизни і далі будуть виконувати. Набір до війська йде планомірно. Можливо, не в тій кількості і не тієї якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо що маємо", - сказав він.

Істомін додав, що служба за мобілізацією і за контрактом зараз ідуть паралельно.

"В результаті в одному підрозділі служать і мобілізовані, і рекрутовані. Різниці в плані вимог до них від командира нема. Вони всі - захисники України. Наша мета – укомплектоване боєздатне українське військо. І для нас не принципово, яким чином будуть комплектуватись ЗСУ - за контрактом чи за мобілізацією", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Істомін висловився про скандальні відео з працівниками ТЦК.

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