Мобілізація в Україні: у ЗСУ назвали найбільш затребувані професії в армії

Станом на зараз в українській армії затребувані всі професії, оскільки необхідно формувати нові бригади.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він наголосив, що зараз контрактники можуть самостійно обрати посаду, на якій будуть проходити службу.

"Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Наприклад, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся у свій територіальний центр комплектування і кажете: "я хочу захищати Україну на контракті й хочу служити саме в тій бригаді". І ви попадете саме на цю посаду саме в цю бригаду, підписавши контракт", - пояснив Фітьо.

За його словами, під час мобілізації здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого. Далі вони проходять навчання у центрах. Мінімум - місяць часу, якщо професія складніша, то навчання відбувається довше.

"Так, протягом одного місяця мобілізований здобуває найпростішу професію - це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. І це може зайняти й два, і три місяці", - розповів Фітьо.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 19 грудня під час підсумкової конференції Зеленський розкрив деталі щодо мобілізації.

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