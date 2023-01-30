Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, що робити, якщо вручили повістку, але є "бронь"

Документи про бронювання потрібно завжди носити зі собою.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, що робити, якщо військовозобов'язаному вручили повістку, але у нього є "бронь".

Про це він сказав у коментарі Military Media Center.

Полковник Роман Горбач наголосив, що ті, хто мають "бронь" повинні носити із собою такий документ та демонстувати його під час вручення повістки. Тоді воєнкоми не повинні призивати військовозобов'язаного на службу в ЗСУ.

"Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована", - пояснив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також у ЗСУ нагади закон, хто підлягає бронюванню під час загальної мобілізації, зокрема це люди, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, в Україні від 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Підлягають мобілізації громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призов здійснюється через вручення повісток.

Ніде в законі не зазначено, в якому місці можуть вручати повістку. А це означає, що її можна отримати будь-де - на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах.