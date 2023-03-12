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Мобілізація в Україні: в одній із областей військкомам дозволили перевіряти документи на вулиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Мобілізація в Україні: в одній із областей військкомам дозволили перевіряти документи на вулиці

Фото: ТСН.ua

Такий указ ухвалив голова Чернівецької ОВА.

У Чернівецькій області військовим комісарам дозволили перевіряти документи на вулиці. 

Про це йдеться у повідомленні Чернівецького обласного ТЦК та СП.

"Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право здійснювати перевірку документів в осіб на території Чернівецької області відповідно до cпільного наказу "Про запровадження перевірки документів в осіб на території Чернівецької області у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456" від 9 березня 2023 року № 1/157", - йдеться у повідомленні місцевого центру комплектування. 

Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП / ©
Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП
Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП / ©
Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП

Указ про дозвіл на перевірку документів видав голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк та керівник Чернівецького обласного ТЦК та СП полковник Ігор Сорокопуд. 

Нагадаємо, раніше адвокат пояснював, що якщо ви перебуваєте в ТЦК, до якого вас незаконно доправили, ви не надаєте свої документи, тому вам нічого не можуть надати під підпис. Проте поліція може провести огляд та отримати доступ до документів. 

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Дата публікації
Перегляди
1271
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