Мобілізація в Україні: в Раді відповіли, чи справді посилять заходи через "ядерку" в Білорусі

Веніславський нагадав, що мобілізаційні заходи відбуваються на постійній основі від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Мобілізацію в Україні наразі не планують посилювати навіть на тлі заяв Росії про можливе розташування її ядерної зброї на території Білорусі.

Про це член Комітету парламенту з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів у ефірі "Радіо Свобода".

Він прокоментував заяву очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про ймовірне посилення мобілізації, зазначивши, що на сьогодні немає загроз розгортання другого фронту на півночі України.

"На постійній основі в Білорусі перебувають п’ять-шість тисяч батальйонів, один загін спецпризначення. Вони здійснюють певні демонстраційні дії, але ознак того, що з території Республіки може бути розширена агресія, на даний момент немає", – повідомив народний депутат.

Веніславський нагадав, що в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення відбувається загальна мобілізація і ресурсу вистачає.

"На сьогодні потреб, за висновками наших військових, у різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться постійно", – зазначив політик.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 березня оголосив, що в липні Росія завершує в Білорусі будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. РФ не планує передавати це озброєння Білорусі, однак розмістить його на території цієї держави.

Згодом Арахамія заявив, що розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі може призвести збільшення загрози для України з півночі. Тож в Україні можуть оголосити додаткову мобілізацію.

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