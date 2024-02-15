Мобілізація в Україні: військовий різко висловився про “вольове рішення”, яке не ухвалила держава

Якщо у 2022 році на військового дивилися, як на “острівець безпеки”, то зараз ставлення — як до небезпеки.

Коли почалася повномасштабна війна, вся країна стала до оборони, але ми зазнали втрат, бо люди, маючи зброю в руках, не знали, як її ефективно використовувати і як взаємодіяти між собою. Після цього держава мала оголосити одне вольове рішення.

Яке саме — в інтервʼю “Українській правді” розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” Юрій Федоренко, який воює в складі 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

“Низка помилок на державному рівні”

Він зауважив, що якщо у 2022 році на військового дивилися, як на “острівець безпеки”, то зараз ставлення — як до небезпеки: “Було декілька “прикольних” випадків. Наприклад, три місяці тому я приїздив у короткострокове відрядження. Мав зустріч у ресторані з низкою офіцерів. Хотіли повечеряти й обговорити поточні справи. Підходимо, а хлопці, які стояли на перекурі, побачили нас — чотирьох військових у формі — і “розсипалися” в різні місця”.

“Заходимо в ресторан — люди починають свій погляд опускати донизу, дивитися в телефони, займатися чимось. Відчувають небезпеку, бо можуть дати повістку, і наступна черга проходити службу і захищати батьківщину буде саме їхня”, — каже Федоренко.

На питання про те, що він думає про таку реакцію, військовий відповів: “Відчуваю те, що ми допустили низку серйозних помилок на державному рівні і зараз продовжуємо наступати на ті ж самі граблі”.

Вольове рішення, яке не ухвалила держава

“Коли почалася повномасштабна війна, уся країна стала до оборони, але ми зазнали втрат, бо люди, маючи зброю в руках, не знали, як її ефективно використовувати і як взаємодіяти між собою. Були випадки, коли люди просто не знали, як споряджається магазин, як він доєднується до автомату, як працює приціл, як взагалі вести вогонь”, — додав Федоренко.

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Він пояснив, що, на його думку, потрібно було зробити після цього: “Передбачити в держбюджеті значне фінансування, оцінити спроможності навчальних центрів, вийти та оголосити вольове рішення: “Друзі, відсьогодні усі, хто повнолітній, автоматично стають військовозобов'язаними, незважаючи на стать”. Це треба робити вже сьогодні. Але це непопулярні рішення”.

Мобілізаційні процеси

Військовий прокоментував і мобілізаційні процеси. За його словами, якщо ухвалять норму про “демобілізацію через 3 роки”, це буде фатальна помилка, яка призведе до суттєвого збільшення втрат серед військових і до потенційної втрати територій.

“Більшість передових армій світу завжди заводять свій особовий склад після навчання і злагодження в другу лінію оборони, щоб люди звикли до пострілів, до небезпеки і до відчуття страху. І тільки після цього їх залучають у бойових умовах. Це сприяє кращому виконанню ними бойових завдань і меншим втратам”, — каже Федоренко.

“Що у нас відбувається? У нас є досвідчені офіцери, які мають безцінне — те, чого не можна навчити в жодному навчальному центрі, в жодному інституті — досвід бойових дій і знання, як правильно командувати особовим складом. Тепер уявімо: у якийсь момент ці офіцери скажуть: “Ми виконали свій обов'язок”. А люди реально вигорають, люди своїх сімей не бачать! І якщо прибрати з поля бою ось цей підготовлений особовий склад та завести мобілізованих і тих, які зараз закінчують військові кафедри, ми отримаємо людей, які будуть отримувати бойовий досвід, помножений на людські життя”, — зазначив військовий.

“Що треба зробити? Перше: розібратися з військово-лікарськими комісіями і тим, які категорії військовослужбовців можуть бути демобілізовані. Друге: сформувати військовий резерв, який би дозволив проводити ротації на передній лінії”, — резюмував він.

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