Мобілізація в Україні: всім чоловікам потрібно готуватися захищати країну зі зброєю

В Україні кожен військовозобов'язаний чоловік має готуватися до того, що йому прийдеться захищати свою країну зі зброєю в руках.

ПРо це в інтерв’ю Telegraf розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

За його словами, мобілізація в нашій державі не торкнеться всього населення, проте всі військовозобов'язані чоловіки мають готуватися до захисту своєї країни.

"Ну, якщо казати про "всі" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов'язаних громадян, то цілком можливо. Я б сказав так: кожен чоловік вже має зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках. І він має до цього готуватися", - сказав Істомін.

Нагадаємо, що адвокат прокоментував таємне вручення повісток і загрозу блокування банківських карток.

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