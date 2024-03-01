Мобілізація в Україні: як довести роботодавцю факт призову на службу та чи можуть звільнити людину

Чи можуть звільнити з роботи людину, яка вступила до лав ЗСУ.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Юристи розповіли, що документ, який підтверджує призов та проходження військової служби військовослужбовцем, є військовий квиток, у якому у відповідних розділах проставляються службові позначки.

Про це кажуть в Асоціації правників України.

Також документами, які підтверджують призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації, можуть бути довідка про призов військовозобов'язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів — витяг із наказу або довідка про зарахування до військової частини, які видає військова частина.

Відповідні документи можуть видаватися також і родинам військовозобов'язаних та резервістів для пред'явлення їх за місцем вимоги.

Чи можуть звільнити працівника під час військової служби

Законодавством заборонено звільняти працівника, якого призвано на військову службу або мобілізовано.

Порушення цього положення може бути підставою для притягнення керівника підприємства до відповідальності за ст. 172 КК України "Грубе порушення законодавства про працю".

Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 34 до 51 тис. грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років.

Заробітна плата нараховується мобілізованому працівникові в тому ж порядку, що й до мобілізації. Якщо роботодавець припинив нарахування зарплати, працівник може звернутися зі скаргою до Держпраці, яка проведе перевірку, а також звернутися до суду з позовом.

Нагадаємо, військовий висловився про чоловіків, які ще не вступили до ЗСУ і не воюють на фронті (відео).

Читайте також провідні новини дня: