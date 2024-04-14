Мобілізація в Україні: як оновити свої дані без візиту до ТЦК

Військовозобов'язані українці зможуть оновити свої дані не лише у військкоматі.

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, що після набуття чинності ухваленого закону про мобілізацію, військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до військкомату.

Про це вона розповіла в інтерв'ю NV.

Зокрема це можна зробити через ЦНАП, або через електронний кабінет, коли він запрацює.

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно", - заявила Фріз.

Нардепка також наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України вручати не будуть. Повістки вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою.

Також Фріз повідомила, що можливість оновити дані безпосередньо у ТЦК та СП збережеться.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Він набуде чинності за місяць після підписання його президентом Володимиром Зеленським. Які основні норми містить текст, яких змін очікувати військовозобов'язаним та які покарання будуть застосовуватися для ухилянтів — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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