Мобілізація в Україні: як працюватиме е-кабінет призовника - нардеп розповів

Коли буде діяти е-кабінет призовника, тоді не потрібно буде йти ТЦК чи ЦНАП, щоб оновити дані військовозобов'яханого.

Про це розповів нардеп Вадим Івченко, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в інтерв'ю Telegraf.

"От у тих, у кого нема, як вони обходяться без "Дії"? Носять із собою фізичні документи: права, паспорт. І тут постає питання вибору українців, які мають дотримуватися закону про військовий облік: що вони мають зробити? Оновити свої дані. Для цього є можливість прийти в ТЦК, прийти в ЦНАП або зробити це через електронний кабінет. Ви оновите свої дані, де ви проживаєте, а далі вже ТЦК будуть дивитися по комплектності", - розповів він.

Він пояснив, якщо, до прикладу, не вистачатиме 100 тисяч людей на штурмові бригади, значить, вони будуть набирати 100 тисяч туди. Якщо не вистачає 20 тисяч людей на ПВО, значить туди.

"А інші, наприклад, будуть займатися впровадженням кібербезпеки для забезпечення ефективності роботи ЗСУ. Тобто будуть виділяти людей за потребою на кожен вид Збройних сил", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Мінцифрі відповіли, чи будуть у "Дії" сервіси, пов’язані з мобілізацією.

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