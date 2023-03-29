Мобілізація в Україні: як проходить комісія та чи можна оскаржити помилкове рішення ВЛК

Під час проходження військово-лікарської комісії в Україні інколи виникають неправильні висновки щодо військовозобов'язаних.

В Україні під час проходження ВЛК інколи виникають неправильні висновки лікарів щодо стану здоров’я військовослужбовця.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на адвоката Артема Крикуна-Труша.

За його словами, наразі мобілізація закриває одну головну проблему - план. Тож під час проходження ВЛК нерідко виникають помилкові висновки лікарів щодо стану здоров’я військовослужбовців. І відбувається це через потенційний конфлікт, який виникає між керівником військкомату і командиром, який формує запит до територіального центру комплектування.

Командир, як зазначає адвокат, потребує мотивованих людей. Проте ТЦК знайти таких важко, оскільки багато років система з оновленням даних у військкоматах не працювала як слід. І тоді центри просто намагаються закрити план.

“У військкоматах, яким головне просто план закрити, зараз ВЛК відбувається так: ти приходиш, сидить пара-тройка лікарів. На тебе поверхово подивились: "Здоров? Скарг немає?". І навіть відповідь їх не цікавить. Все – придатний”, – каже адвокат Артем Крикун-Труш.

Проте оскаржити висновки ВЛК - можна. Для цього потрібно подату заявку до центральної ВЛК. В ній зазначається причини перегляду постанови. До заяви треба додати документи військо-лікарської комісії та результати попередніх медобстежень.

Оскаржуються висновки у судовому порядку в межах адміністративного судочинства.

Нагадаємо, що на військову кампанію Україна витрачає 130 млрд грн на місяць, а доходи держави становлять усього 80 млрд грн.

Читайте також: