Мобілізація в Україні: які бувають види повісток і де їх можуть вручати

Мобілізація в Україні: які бувають види повісток і де їх можуть вручати

Де сьогодні можуть вручати повістки, які бувають повістки, хто їх може вручати, з'ясовував ТСН.ua

3 березня 2022 року Верховна рада затвердила указ президента про загальну мобілізацію, який Володимир Зеленський підписав ще в перший день війни.

Як відомо, загальна мобілізація - це поповнення армії новими військовослужбовцями. Проводиться загальна мобілізація протягом 90 діб після її оголошення, тобто з 24 лютого 2022 року. Підлягають мобілізації громадяни здатні виконувати військовий обов'язок віком від 18 до 60 років.

Які бувають повістки

Повістка для уточнення даних

Уточнення військово-облікових даних для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї та стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних, в першу чергу. Уточнюватися можуть також відомості про місце роботи, інше.

Повістка на медкомісію

Ця повістка за підписом військового комісара зобов'язує призовника пройти медичне обстеження. В результаті обстеження видається документ з висновком військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби.

Повістка на призов до ЗСУ

Вручення цієї повістки передбачає виклик до військового комісаріату для призову на строкову службу. Неявка за цією повісткою може спричинити відповідальність за ст. 335 Кримінального кодексу України (ухилення від строкової служби). Повістки для призову в армію, без попереднього виклику на медогляд, на практиці зустрічаються досить часто навіть у мирний час, однак медкомісія все одно проводиться обов’язково .

Повістка прибути на призивну дільницю

Це може бути повістка «з’явитися з речами», що не означає негайну відправку у війська, повістка "пропоную" та "наказую" чи мобілізаційний припис. Останній вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, за умови визнання придатним до служби в армії й зобов’язує громадянина з’явитися на призовний збірний пункт протягом 12-24 годин після оголошення мобілізації (загальної або часткової).

Як можуть вручати повістки

Повістку можуть вручити особисто в руки, за місцем проживання чи роботи.

За повістку можуть розписатися батьки, дружина, родичі.

Повістку можуть залишити у дверях, кинути в поштову скриньку, в такому разі повістка буде непідписаною.

Покарання за неприбуття до військкомату по непідписаній повістці буває як адміністративною (ст. 210 КУпАП), так і кримінальною (стаття 335 КК). Якщо повістку кидають в потову скриньку чи засовують у двері, чи настане кримінальна відповідальність залежить від наявності доказів, щоб інших викликів, як то, наприклад, чи був телефонний дзвінок з військкомату, який записувався на диктофон.

Де сьогодні, в умовах війни можуть вручати повістки

Ніде в законі не зазначено в якомі місці можуть вручати повістку. Тому її можна отримати будь-де - на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах.

Для того, щоб вручити повістку, спочатку потрібно встановити особу, якій вона вручається. У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і надавати для перевірки уповноваженій особі. На підставі документу, що посвідчує особу і виписується повістка.

Хто має право вручати повістку?

Повістки можуть вручати:

співробітники військкомату;

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

роботодавці;

керівники навчальних закладів;

співробітники поліції

Неявка на виклик у військкомат карається адміністартивним штрафом або кримінальною відповідальністю.

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