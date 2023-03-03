Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мобілізація в Україні: які документи має показати особа, яка вручає повістку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1480
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мобілізація в Україні: які документи має показати особа, яка вручає повістку

Фото: ТСН.ua

В Україні триває загальна мобілізація.

Перед тим, як вам хочуть вручити повістку, ви маєте право запитати в уповноваженої особи надати її документи, перш ніж показати свої.

Про це пояснили в Міністерстві юстиції України.

В Україні триває загальна мобілізація. Поліція продовжує зупиняти громадян віком 18-60 років для перевірки документів та вручення повісток для уточнення облікових даних.

Як зазначили в Міністерстві юстиції України, громадяни мають повне право запитувати в уповноваженої особи надати якісь її документи, перш ніж показати свої.

На прохання уповноважена особа повинна надати:

  • Службове посвідчення або інший документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта.
  • Копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.
  • Назвати підставу для перевірки документів.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1480
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація