Мобілізація в Україні: які документи має показати особа, яка вручає повістку

Перед тим, як вам хочуть вручити повістку, ви маєте право запитати в уповноваженої особи надати її документи, перш ніж показати свої.

Про це пояснили в Міністерстві юстиції України.

В Україні триває загальна мобілізація. Поліція продовжує зупиняти громадян віком 18-60 років для перевірки документів та вручення повісток для уточнення облікових даних.

Як зазначили в Міністерстві юстиції України, громадяни мають повне право запитувати в уповноваженої особи надати якісь її документи, перш ніж показати свої.

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На прохання уповноважена особа повинна надати:

Службове посвідчення або інший документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта.

Копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

Назвати підставу для перевірки документів.

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