Мобілізація в Україні: який алгоритм проходження ВЛК та що змінилося

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає зміни у проходженні військово-лікарської комісії і визначенні придатності або непридатності до військової служби.

Про алгоритм проходження ВЛК "УП. Життя" розповіла голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК та СП у Дніпрі Олена Седлецька.

За її словами, всі військовозобов’язані чоловіки мають пройти медичне обстеження, але не за власним бажанням, а лише після отримання направлення від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Військовозобов'язані, зокрема мають здати аналіз на ВІЛ, гепатити та сифіліс, а також зробити кардіограму та флюорографію.

Військовозобов’язаного, залежно від результатів огляду, та чи були виявлені проблеми зі здоров’ям, можуть направити на додаткове обстеження.

У яких лікарів необхідно пройти огляд:

офтальмолога;

отоларинголога;

терапевта;

хірурга;

невропатолога;

психіатра.

"Ці шість лікарів – основний склад. Раніше в комісії були ще дерматологи та травматологи, але за новим наказом їх скоротили", - зазначила Олена Седлецька.

Придатність людини встановлюється після того, як комісія ВЛК проводить базовий огляд і вивчає результати аналізів, медичні висновки чи діагнози, встановлені раніше. І лише потім визначає, чи є у людини порушення, і шукає його у станах зі списку наказу №402 Міноборони.

"Враховуючи те, що лікарі ВЛК не встановлюють діагнозів, а роблять експертні висновки, спираючись на результати медичного огляду і медичні документи від інших лікарів-спеціалістів, люди, направлені на військово-лікарську комісію, мають принести ці медичні висновки з собою", – зауважила Оксана Сухорукова.

Тобто, якщо людина має хронічні захворювання, то повинна надати документи, які це підтверджують, та її скерують на обстеження до конкретного спеціаліста. Далі військовозобов’язані мають принести медичні висновки, які додадуть до особистої картки.

Після цього комісія вирішує, до якої категорії віднести людину:

"придатний";

"непридатний";

"придатний до служби у військових частинах";

"тимчасово непридатний".

Олена Седлецька зауважила, що обстежувати людину за кожною з хвороб ВЛК не може через брак ресурсів і часу. Якщо у військовозобов'язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних симптомів, то він буде придатним.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи треба проходити ВЛК щорічно.

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