Мобілізація в Україні: юрист пояснив, кого можуть призвати повторно

Ситуація з правом на відстрочку під час мобілізації в Україні докорінно змінилася.

Нюанси щодо призову пояснив юрист Андрій Межиріцький, пише 24 канал.

Юрист наголошує, що через 66 днів з моменту звільнення зі служби в запас цих чоловіків можуть знову мобілізувати через законодавчі зміни.

"Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку з додаванням застереження "за відсутності інших осіб, зобов'язаних відповідно до Закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, у зв'язку з тим, що відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої дочки, тобто дружини", – пояснив Межиріцький.

Юрист зауважує, якщо один із членів сім'ї здатен самостійно піклуватися про осіб з інвалідністю, то чоловіку не дадуть право на відстрочку від призову.

"У такій ситуації військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації тільки у двох випадках. Або якщо його дружина, в якої є батьки-інваліди, сама має інвалідність (тут працюватиме вже інша підстава), або якщо її визнають непрацездатною", - додав юрист.

У такій ситуації військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації тільки у двох випадках. Або якщо його дружина, в якої є батьки-інваліди, сама має інвалідність (тут працюватиме вже інша підстава), або якщо її визнають непрацездатною.

Раніше адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

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