Мобілізація в Україні: юрист пояснив нюанси призову чоловіків до 27 років

В Україні триває загальна мобілізація. Чоловікам віком від 18 до 27 років часто пропонують підписати контракт без військового досвіду

Про це повідомив адвокат Богдан Пересада.

Він розповів, що на сьогодні ситуація з мобілізацією або призовом чоловіків від 18 до 27 років має багато недоліків.

"На мою думку, ситуація із призовом за мобілізацією чоловіків у віці до 27 років, які не проходили військову службу та військову кафедру певною мірою погано врегульована", – підкреслив він.

Юрист зазначає, що під час мобілізації призовники мають інший статус.

"Указ президента також передбачає призов військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, можна зробити висновок, що призову за мобілізацією підлягають саме резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі", – каже він.

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Зокрема, юрист пояснив різницю між призовниками та військовозобов’язаними:

призовники ― особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані ― особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

"Наявність розмежування відповідних обліків додатково свідчить про різницю у відповідних статусах", – зазначає юрист.

Можливість зарахування призовників від 18 до 27 років до резервістів залежить від того, чи є у них відстрочка, чи проходять вони службу, та на якому обліку стоять:

чи має така особа статус військовозобов'язаного (перебуває на обліку військовозобов'язаних);

чи перебуває така особа у запасі;

чи має підстави для звільнення від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

чи придатна така особа до проходження служби за станом здоров’

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Юрист додає, що запас військовозобов'язаних поділяється на дві категорії:

запас першої категорії ― це військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

запас другої категорії – це військовозобов'язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби.

Крім того, військовозобов'язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії.

"Тобто, особа, яка не проходила військову службу, може бути зарахована до запасу другої категорії за умови, що така особа придатна за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час", – наголошує юрист.

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