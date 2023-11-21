Мобілізація в Україні: юрист пояснив, як діяти, якщо представники ТЦК намагаються посадити в авто

В Україні триває загальна мобілізація. В цей час чоловіки віком від 18 до 60 отримують повістки і можуть вступити до лав ЗСУ.

Захист держави — не довільне право, а обов’язок, передбачений статтею 65 Конституції України. Ухиляння від його виконання є не лише порушенням закону, а й ганебним вчинком. Через це описані далі алгоритми та вказівки покликані не стати “дороговказом ухилянта, а зробити мобілізаційні процеси зрозумілішими, а від того законнішими й ефективнішими.

Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty care Володимир Романчук в статті “Як покращити мобілізацію без бійок на вулицях і облав на чоловіків — відповіді юриста” для ZN.UA розповів, як діяти військовозобов’язаному, якщо представники військкомату проти волі намагаються посадити його в авто.

Він пояснив, що у випадку, якщо працівники ТЦК нехтують нормами чинного законодавства, намагаються кудись доправити військовозобов’язаного або посадити в авто проти волі, йому краще не починати бійку, оскільки в такій поведінці наявні ознаки низки протиправних дій, за які Кримінальним кодексом України встановлена відповідальність.

В першу чергу потрібно перевірити, чи відповідає повістка усім вимогам. Повістка, яка не містить потрібної інформації, не є офіційним викликом до ТЦК, а отже, зобов’язання з’явитися нема. Якщо після видачі неналежно оформленої повістки особу відпускають додому, — вона абсолютно вільна.

Якщо працівники ТЦК силоміць намагаються помістити особу у транспортний засіб, необхідно дотримуватися наступного алгоритму.

Не підписуйте жодних протоколів, адже якщо під час конфлікту присутні або в ньому беруть участь офіцери поліції, їхні дії надалі можуть трактуватися як затримання для встановлення особи та/або з’ясування обставин якогось правопорушення.

Незалежно від присутності поліції, телефонуйте 102 й повідомляйте, що вас силоміць намагаються заштовхати в автомобіль, зазначивши фактичну адресу перебування та адресу, куди вас, імовірно, везуть. Не уточнюйте, що це працівники ТЦК, — тоді поліція прибуде з більшою ймовірністю.

Не сприяйте діям працівників ТЦК, не підписуйте документів, не їдьте на власному транспорті за ними.

В разі конфліктної ситуації, коли ваші права порушують, розпочніть відеозйомку та звертайтеся до людей поруч на вулиці: друзів, знайомих, звичайних перехожих, закликаючи їх фільмувати правопорушення й викликати поліцію.

Якщо працівники ТЦК проти вашої волі все ж таки доправили вас транспортним засобом до ТЦК та СП, не підписуйте наданих вам документів, викликайте поліцію, зв’яжіться з адвокатом і продовжуйте відеозйомку. Перебуваючи в ТЦК, розмовляйте з працівниками ввічливо та спокійно, проте впевнено.

За словами юриста, такий алгоритм дій — прийнятний і рекомендований і у випадках на кшталт того, що трапився з водієм автобуса з дітьми.

Нагадаємо, усіх військовозобов’язаних на Львівщині зобов’язали мати з собою документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Водночас працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти наявність цих документів.

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