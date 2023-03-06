Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мобілізація в Україні: юрист пояснив, як чоловікам виїхати за кордон на авто

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
916
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мобілізація в Україні: юрист пояснив, як чоловікам виїхати за кордон на авто

Фото: ТСН.ua

В Україні триває загальна мобілізація.

В Україні чоловікам призовного віку для виїзду за кордон під час воєнного стану потрібно мати документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як виїхати за кордон без затримок і проблем".

Юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко розповів основні, які документи потрібні при виїзді за кордон чоловікам на авто:

  1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка;
  2. Посвідчення водія;
  3. Технічний паспорт на авто;
  4. Зелену карту (страховка автомобіля при виїзді за кордон);
  5. Документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову для чоловіків призовного віку.

При виїзді за кордон для жінок на авто треба мати:

  1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  2. Посвідчення водія;
  3. Техпаспорт на авто;
  4. Зелена карта.

Юрист наголосив, що є винятки за обставин: 

  • якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років;
  • якщо вони їдуть відвідати дітей;
  • для супроводу дітей для виїзду за межі України;
  • для лікування.

За словами юриста, для перетину кордону разом із дітьми необхідно мати із собою свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт, якщо дитині 16 і більше років.

"Якщо ви виїхали за кордон і за цей час термін дії ваших документів вичерпався, можна звернутись до дипустанов України, щоб продовжити дію документа на 5 років, пояснює експерт. Продовження терміну дії закордонного паспорта є безкоштовним та виконується протягом доби", - каже юрист.

Якщо для виїзду за кордон ви використали "внутрішній" паспорт, для повернення потрібно отримати закордонний паспорт або свідоцтво про підтвердження особи.

"Варто додати, що рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", – звертає увагу фахівець.

Чи можна залишати місце проживання без дозволу ТЦК, що мається на увазі під "місцем проживання", роз'яснення юриста читайте в матеріалі ТСН.ua

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
916
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація