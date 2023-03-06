Мобілізація в Україні: юрист пояснив, як чоловікам виїхати за кордон на авто

В Україні триває загальна мобілізація.
В Україні чоловікам призовного віку для виїзду за кордон під час воєнного стану потрібно мати документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як виїхати за кордон без затримок і проблем".
Юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко розповів основні, які документи потрібні при виїзді за кордон чоловікам на авто:
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка;
- Посвідчення водія;
- Технічний паспорт на авто;
- Зелену карту (страховка автомобіля при виїзді за кордон);
- Документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову для чоловіків призовного віку.
При виїзді за кордон для жінок на авто треба мати:
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Посвідчення водія;
- Техпаспорт на авто;
- Зелена карта.
Юрист наголосив, що є винятки за обставин:
- якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років;
- якщо вони їдуть відвідати дітей;
- для супроводу дітей для виїзду за межі України;
- для лікування.
За словами юриста, для перетину кордону разом із дітьми необхідно мати із собою свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт, якщо дитині 16 і більше років.
"Якщо ви виїхали за кордон і за цей час термін дії ваших документів вичерпався, можна звернутись до дипустанов України, щоб продовжити дію документа на 5 років, пояснює експерт. Продовження терміну дії закордонного паспорта є безкоштовним та виконується протягом доби", - каже юрист.
Якщо для виїзду за кордон ви використали "внутрішній" паспорт, для повернення потрібно отримати закордонний паспорт або свідоцтво про підтвердження особи.
"Варто додати, що рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", – звертає увагу фахівець.
Чи можна залишати місце проживання без дозволу ТЦК, що мається на увазі під "місцем проживання", роз'яснення юриста читайте в матеріалі ТСН.ua
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