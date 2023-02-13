Мобілізація в Україні: юристи пояснили, кого з чоловіків можуть відправити на повторну ВЛК

Деяким чоловікам виписують повторні повістки навіть після походу до ТЦК.

В Україні триває загальна мобілізація. Утім, деяким чоловікам продовжують приходити повторні повістки навіть після походу до ТЦК.

Адвокати Ірина і Владислав Леонови пояснили, чому чоловіки можуть отримувати повторно повістку.

За словами адвокатів, територіальні центри комплектування в Україні проводять посилену мобілізацію. Згідно неї, повістки можна виписувати на вулиці для уточнення даних та проходження медкомісії.

«Загалом висновок ВЛК дійсний 12 місяців. Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини для відстрочки чи навпаки», ― пояснюють юристи.

Зазначимо, в ТЦК мають призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного у випадку, якщо від часу останнього проходження ВЛК пройшло 12 місяців.

«Вручення повістки не завжди означає, що відправлять служити. Можливо виклик для уточнення даних і в цьому випадку ви можете надати медичні документи щодо нових діагнозів, результати обстежень та, головне, направлення на МСЕК», ― роз’яснюють експерти.

Не з'явитися до ТЦК можна, якщо військовозобов'язаний перебуває у лікарні. Але це потрібно підтвердити документально у відповідний ТЦК.

Мобілізація в Україні

В Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 18 травня 2023 року. Також зросли темпи мобілізації, оскільки потрібно поповнювати втрати та освоювати нові види озброєнь, які передають союзники.

Постанова Кабінету міністрів зобов'язує призовників, які досягли 27 років, прибути на призовні дільниці ТЦК та СЗ для проходження медкомісії.

Додамо, що на Черкащині судитимуть офіцера запасу, який категорично відмовився від мобілізації в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

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