Мобілізація в Україні: юристка пояснила, хто з педагогів має право на відстрочку

На відстрочку від мобілізації мають право низка педагогів. Йдеться, зокрема, про педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Про це пише ГС “Освіторія”

Юристика зазначає, що відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію” під час воєнного стану не підлягають призову:

наукові і науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

Утім, відстрочка можлива за двома умовами:

- якщо зайнятість педагога не менше, ніж 0,75 ставки.

- якщо робота у закладі є основною

Прикметно, що педагог, який працює на 0,5 ставки, не отримає відстрочки від мобілізації. Не мають права на відстрочку і працівники закладів.

"Крім того, школа не може подати бронь на педпрацівника – учителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна “бронювати”, до того ж це нелогічно, оскільки відстрочка діє безтерміново, а підтвердити її наявність можна документами від роботодавця", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, що перебуваючи від березня минулого року на бойових завданнях відомий в Україні активіст та телеведучий Максим Несміянов отримав повістку.

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