Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мобілізація в Україні: юристка пояснила, хто з педагогів має право на відстрочку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
2450
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мобілізація в Україні: юристка пояснила, хто з педагогів має право на відстрочку

Фото з відкритих джерел

Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію на 90 днів

На відстрочку від мобілізації мають право низка педагогів. Йдеться, зокрема, про педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Про це пише ГС “Освіторія”

Юристика зазначає, що відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію” під час воєнного стану не підлягають призову:

  • наукові і науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

Утім, відстрочка можлива за двома умовами:

  • - якщо зайнятість педагога не менше, ніж 0,75 ставки.
  • - якщо робота у закладі є основною

Прикметно, що педагог, який працює на 0,5 ставки, не отримає відстрочки від мобілізації. Не мають права на відстрочку і працівники закладів.

"Крім того, школа не може подати бронь на педпрацівника – учителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна “бронювати”, до того ж це нелогічно, оскільки відстрочка діє безтерміново, а підтвердити її наявність можна документами від роботодавця", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, що перебуваючи від березня минулого року на бойових завданнях відомий в Україні активіст та телеведучий Максим Несміянов отримав повістку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2450
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація