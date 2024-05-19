Мобілізація: в яких випадках військовозобов'язаних будуть затримувати і доставляти до ТЦК – пояснення адвоката

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Адвокат Роман Сімутін пояснив, в яких випадках військовозобов'язаних будуть затримувати і доставляти до ТЦК та СП.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

Адвокат зауважив, що повноваження ТЦК та поліції частиною 6 ст. 22 закону України "Про мобілізацію" для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років покладається обов'язок мати при собі військово-обліковий документ та

пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК, поліцейського.

"Оскільки закон зобов'язує всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою, то відсутність при собі або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде порушенням вимог частини 6 статті 22 даного закону, що є наслідком притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення – порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період", - пояснив Роман Сімутін.

Затримання військовозобов’язаного поліцією

Якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалася повістка, але той не з'явився до ТЦК, або, наприклад, громадянин не пред'явив військово-обліковий документ, то поліцейський буде мати право затримати та доставити таку особу до ТЦК, де уповноважений представник, а саме начальник ТЦК, виносить постанову за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адмінправопорушення.

Нагадаємо, у Мережі повідомили про "посилення ТЦК" в одній з областей: що кажуть у військкоматі.

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