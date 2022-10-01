Мобілізація як етнічна чистка: чому Путін відправляє на війну проти України малі народи Росії

Про жахливі наслідки анексії українських територій для самої Російської Федерації в есеї на The Atlantic пише Енн Еплбаум.

2014 року президенту РФ Володимиру Путіну зійшла з рук анексія Криму під соусом фіктивного референдума. Цього разу в "референдуми" не вірить вже ніхто, навіть союзники Росії. Тож це виклик світовому порядку та принципу непорушності кордонів, і якщо поведінку Росії повторять інші країни, сама вона може постраждати.

Також останній крок Путіна ― апогей зневаги до інституту виборів і політичного плюралізму.

"У світі, який пропонує сучасна російська влада, єдиною силою є жорстокість, скерована, зокрема, проти меншин у РФ. Адже саме дагестанці, буряти, тувинці, кримські татари стали обʼєктами найактивнішої мобілізації", - зазначила авторка.

Еплбаум називає цю стратегію геноцидом не тільки українського народу, але й цих етносів, які проживають у РФ.

"Масову втечу росіян за кордон Путін навіть заохочує і сприймає як певною мірою очищення нації. Також мобілізація ― це спосіб "замастити кровʼю" руки якомога більшої кількості росіян, а погрози відправити воювати проти України стала замінником загрози ГУЛАГу в Радянському Союзі. Але режим Путіна не вічний, як і анексія територій, які РФ навіть не контролює", - додала авторка.

Нагадаємо, після оголошення мобілізації в РФ 21 вересня на російсько-грузинському кордоні зібралися величезні черги охочих залишити країну. Так, на КПП "Верхній Ларс" утворилися велетенські затори.

27 вереcня стало відомо, що російська оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним громадянам РФ просто на кордоні з Грузією.

Зауважимо, за оцінками Генштабу ЗСУ, станом на 29 вересня від початку мобілізації в РФ до війська призвали вже 100 тисяч людей.

Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов прокоментував мобілізацію в Росії. За його словами, цим рішенням Путін зробив "подарунок для України", бо це "пришвидшить процес, який уже неможливо спинити".

Примусова мобілізація та погрози – як росіяни ставляться до "своїх" кримчан

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