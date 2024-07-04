Мобілізація: які категорії громадян можуть виключити із військового обліку – перелік

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Адвокати нагадують, що деякі категорії українців мають право на виключення з військового обліку. Підстави для цього прописані в "Правилах військового обліку".

Про це пише "Фокус".

Право на виключення з військового обліку мають особи, які:

були мобілізовані і прийняті на військову службу. У такому разі військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передають на затвердження до регіональної ВЛК;

досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років;

припинили громадянство України;

засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

відбувають реальне покарання в установі виконання покарань.

Як пояснюють адвокати, для виключення з військового обліку військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП, подати відповідну заяву та документи, що підтверджують підстави для виключення.

Якщо людина незгодна з рішенням військово-лікарської комісії, вона має право оскаржити його в суді.

"Згідно з наказом 402, довідку ВЛК мають видавати військовозобов'язаному для ознайомлення під розпис. Але як показує практика, у 99% випадках цього не роблять, щоб у людини не було можливості оскаржити рішення комісії. Щоразу придумують нові причини. Кажуть, що документа немає. Був випадок, коли в ТЦК за підписом військкома написали, що незобов'язані видавати довідку. І поки людина шукає законні способи її отримати, щоб оскаржити рішення ВЛК, її зараховують до підрозділу", - розповів адвокат Олег Леонтьєв.

У військово-обліковому документі людині мають поставити відмітку "виключено з військового обліку" та внести відомості до Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Після цього людина стає невійськовозобов'язаною і має право на виїзд за кордон у період дії воєнного стану.

Нагадаємо, в одному з обласних центрів від 4 липня повістки надсилатимуть поштою.

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