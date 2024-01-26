Мобілізація жінок: нардепка розповіла, за яких умов це можливо

У нас в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь в захисті державності. У нас не написано: тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов’язкова служба, але обов’язок захищати державу у нас записаний для всіх.

Про це заявила народна депутатка Інна Совсун в інтерв'ю Еммі Антонюк на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитися".

Совсун пояснила, за яких умов, на її думку, можлива мобілізація жінок в Україні.

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"... Ми ж знаємо, що в нас є багато жінок, які вже служать. Тому моя позиція така: якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк... Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити людей, які служать в армії (тоді мобілізація можлива – ред.)".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції у 19 грудня 2023 року заявив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.

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