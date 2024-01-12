Мобілізація жінок: поетка і військова Чорногуз пропонує відправити на війну 100 тисяч українок

Розвідниця, бойова медикиня та поетка Ярина Чорногуз, яка вже чотири роки служить у ЗСУ, підтримала мобілізацію жінок. Вона вважає, що приблизно 100 тисяч жінок покриють потреби армії. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті – це вже довели на практиці багато чинних жінок-військових та ветеранок.

Таку думку Ярина Чорногуз висловила у Facebook.

Практично будь-яка жінка може бути корисною в армії

"Давно хотіла висловитися на тему посилення мобілізації зі своєї оптики. Як військова з наразі чотирирічною вислугою, більшість якої минули на щоденних бойових виїздах і виходах у розвідувальній роті та взводі, я підтримую ідею мобілізації жінок. Певної кількості, наприклад 100 тисяч, відповідно до потреби в армії. З відбором відповідно до фізичних здібностей, бажання і професійних навичок", – написала військовослужбовиця.

Чорногуз додала, що практично кожна жінка здатна стати чудовим пілотом чи штурманом дрона. А будь-яка жінка, що не боїться крові, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоровʼя іншої людини, і фізично витривала – здатна бути бойовим медиком.

"Наприклад, я переконана, що практично будь-яка жінка, яка працює щодня за ноутбуком та/або водить авто за наявності бажання і мотивації - здатна стати відмінним пілотом чи штурманом дрона. Абсолютно будь-яка жінка, що не боїться крові, кмітлива, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоровʼя іншої людини, а ще фізично витривала — здатна бути бойовим медиком. Жінки, які щодня займаються спортом, крос-фітом, мають навики з роботою з підняттям ваги та досвід ходьби з похідним рюкзаком на довгі дистанції - за наявності мотивації можуть бути піхотинками та розвідницями. Не кажучи вже про штабні посади та інші посади забезпечення, на яких, на мій погляд, жінки себе нерідко ефективнішими та системнішими показують", – зазначила розвідниця.

На думку Чорногуз, багато українок не йдуть поки в армію не через страх бойових дій, а через страх зіткнутися зі знеціненням чоловіків та вказуваннями типу "баба, знай своє місце".

"Вважаю за необхідне створення профільних суто жіночих підрозділів для виконання бойових завдань. Готова взяти участь у формуванні таких підрозділів. А для тих жінок, кому "ок" проходити жорстку ініціацію у переважно чоловічих бойових підрозділах – має бути надана можливість служити у змішаних підрозділах", – додала Чорногуз.

"Обов’язок жінок захищати Батьківщину треба закріпити законодавчо"

"Мені особисто, навіть огидно, що обовʼязок жінок захищати Батьківщину у силах оборони – не закріплений законодавчо на рівні з чоловіками. Якщо у тебе, як людини у війні з окупантом немає рівного права й обовʼязку з людьми іншої статі піти воювати, вбивати та загинути за рідну країну – то про яку справжню свободу, рівність статей і твою повноцінність може йти мова?" – написала військовослужбовиця.

Також Чорногуз вважає, що, крім базового курсу молодого бійця з навчанням стрільби, жінкам також буде потрібний посилений курс із самооблаштування умов в умовах поля: від спилення дерев, побудови бліндажа, відкриття цинків з бк різними засобами, роблення перекриття, розведення вогню, заготівлі дров, до елементарних навичок проведення електрики.

Чому влада не хоче мобілізувати жінок

Водночас розвідниця зазначила, що влада не хоче мобілізувати жінок, щоб цим не скористалася сексистська патріархальна пропаганда Росії – "мовляв, в Україні уже мужики, закінчилися, мобілізують жінок".

"Але мобілізація вмотивованих жінок справить також й абсолютно протилежний до цієї пропаганди ефект: про те, яка ми направду потужна нація, якщо в ній воюють за державність обидві статі", – наголосила Чорногуз.

За словами військовослужбовиці, якщо не буде рівності в обовʼязковій мобілізації – це призведе до погіршення ставлення до жінок від чоловіків після закінчення війни.

"Чоловіки кращі на полі бою" – це стереотип

Також Чорногуз вважає стереотипом те, що "чоловіки кращі на полі бою".

"У сучасному ж світі, жінки можуть поєднувати народження і виховання дітей з військовою справою. Або займатися нею замість цього. Доведено великою кількістю чинних жінок-військових та ветеранок. Чимало з цих жінок вже віддали своє життя за Україну, поки багато чоловіків так і не дійшли до армії за майже 10 років війни", – додала розвідниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції у 19 грудня 2023 року заявив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.

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