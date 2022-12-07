Мобілізація жінок в Україні: як призивають і кому потрібно обов'язково стати на облік

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що поки немає потреб у загальній мобілізації жінок, проте працівницям деяких спеціальностей потрібно обов'язково стати на облік. Але це не означає, що їх відправлять на фронт.

Про це пише "НВ".

Роман Горбач зазначив, що поки жінок можуть мобілізувати лише за їхнім особистим бажанням. Він додав, що до війни частка жінок у ЗСУ становила 10%, проте зараз зменшилася. Українки служать переважно на керівних посадах.

"У зв'язку з дуже непростими умовами проходження служби жінки менше йдуть до Збройних сил. Якщо вони повністю відповідають усім умовам, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду. У нас є військовослужбовці-жінки - командири бойових машин та командири взводів, артилерійських батарей тощо", - пояснив Горбач.

Міністерство оборони склало перелік спеціальностей, через які можуть призивати українок, проте поки таке лише на добровільній основі. А от представниці деяких медичних спеціальностей все-таки повинні стати на військовий облік, а це:

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер); професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.

Мобілізація в Україні

24 лютого президент та Верховна Рада запровадили в Україні воєнний стан та оголосили про повну мобілізацію. Чоловікам віком 18-60 років тимчасово заборонили їхати за кордон, оскільки їх можуть призвати до армії.

Президент України Володимир Зеленський підписав 21 жовтня закон про добровільний порядок взяття на військовий облік жінок. Згідно з законом, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у затвердженому Міноборони переліку, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням. Такі жінки мають бути придатними до військової служби за станом здоров’я та віком.

У законі залишилася норма про обов’язковий військовий облік для медичних працівниць.

Також Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні відпустки до 10 діб для кожного військовослужбовця зі складу Збройних сил України.

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