Мобілізації не уникнути: в Міноборони України анонсували зміни щодо призову та роботи ВЛК

В Міноборони України анонсували зміни щодо мобілізації та роботи військово-лікарської комісії. Планується внести зміни, щоб громадяни не могли “створювати для себе умови для уникнення мобілізації”.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

“Зараз підготовлені пропозиції щодо змін в законопроєктах, що стосується обліку військовозобов'язаних, які потім стають військовослужбовцями, щоб люди могли проходити ВЛК, а також всі процедури, що стосуються мобілізації, за місцем проживання (а не прописки - ред.). Зараз тривають фінальні узгодження щодо концептуальних питань, щоб можна було вносити зміни до закону України і унормувати питання обліку військовослужбовців”, - розповіла Наталія Калмикова.

Вона також додала, що в Україні тисячі людей, які намагаються уникнути захисту своєї країни.

“ВЛК - це друга частина, перша лежить в частині обліку військовозобов'язаних. На жаль, ми бачимо багато ситуацій, коли намагаються уникнути будь-яким чином необхідності захищати свою країну. Дуже багато є людей, це вимірюється в десятках і сотнях тисяч, які створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації. Також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання”, - підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що Єдиний реєстр військовозобов’язаних вже працює.

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