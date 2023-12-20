Мобілізаційний план Зеленського: Данілов розповів, які дискусії точаться на Ставці

В Україні щодо мобілізації точаться дискусії. І не лише в суспільстві, але й на Ставці верховного головнокомандувача. Обговорюється потрібна кількість людей на фронті. Проте остаточне рішення буде ухвалене у Верховній Раді.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, точиться непроста дискусія щодо мобілізаційного плану, проте остаточне рішення щодо нього буде ухвалено Верховною Радою.

“Цифри, які називаються, вони дійсно потрібні, на задум наших військових, для нашої безпеки. Але йдеться не про ситуацію "сьогодні на сьогодні", йдеться про те, що за певний період часу, найімовірніше, можемо очікувати, що нам треба буде залучати певну кількість наших громадян... Для цього треба розуміти, що має бути підготовка. Громадяни, які мають залучатися, мають чітко розуміти, на які терміни вони йдуть, коли у них будуть відпустки, коли у них будуть ротації. Саме про це є дискусії на Ставці... Я думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповіді на ці питання”, – наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що наразі на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 450 тисяч російських загарбників. Водночас Україні потрібно набагато більше військових.

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