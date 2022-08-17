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"Мобілізаційний резерв замкнуто": чоловіків з окупованої Донеччини не випускають за межі "ДНР"

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"Мобілізаційний резерв замкнуто": чоловіків з окупованої Донеччини не випускають за межі "ДНР"

Фото: Associated Press

На території так званої "ДНР" намагаються насильно мобілізувати мешканців призовного віку на війну.

Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макеевці, Горлівці або іншого міста окупованої від 2014-го Донецької області не випускають за кордон так званої "ДНР". Вони не можуть виїхати ні до агресорки Росії, ні на окуповану частину Запоріжжя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці", - наголосив чиновник.

Втім, обійти так звану "мобілізацію" таки можна. За 40 тисяч рублів можна придбати довідку, що чоловік не підлягає мобілізації, а потім ще таку ж суму хабаря слід дати "прикордонникам "ДНР", аби виїхати до Росії.

"Розвага доступна далеко не всім, але користується останнім часом великим попитом. Охочих поїхати геть значно більше, ніж охочих  померти за ідеали путінізму", - наголосив Андрющенко.

Як повідомлялося, у Луганську бойовики "ЛНР" примусово "мобілізували" чоловіка, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка. Окупанти у формі скрутили та силою тягнули місцевого жителя.

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