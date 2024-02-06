Мобілізаційний закон в Україні: які його суперечливі моменти та чи є у нього шанси у Верховній Раді

З нової редакції законопроєкту про мобілізацію прибрали норму щодо тих людей, які доглядають за людьми з інвалідністю 1-ї черги.

Новий мобілізаційний законопроєкт вже завтра може пройти перше читання у Верховній Раді. Проте “питань” до документа залишається ще багато.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Я думаю, що все ж таки перше читання він може пройти, але дійсно залишається багато питань до цього законопроєкту, які теоретично можна вирішити між першим та другим читанням і правками до нього... Є багато питань, які виникають до цього законопроєкту. Не всі пропозиції, які ми пропонували до попередньої версії, були враховані. Більш того, з'явилися якісь нові норми, які, чесно кажучи, спірні та викликають питання”, - розповів Єгор Чернєв.

За його словами, наприклад, аспіранти, які перебувають на контрактній формі навчання - їх зараз позбавляють права на відстрочку, що, в цілому, є неконституційним.

“Це дискримінація фактично за принципом майновим... Знову ж таки, залишається питання щодо того, як будуть отримувати люди повістки в електронному кабінеті, чи є для цього змога”, - підкреслив Чернєв.

Крім того, з нової редакції законопроєкту про мобілізацію прибрали норму щодо тих людей, які доглядають за людьми з інвалідністю 1-ї черги.

"Ми хочемо почути й позицію Міністерства оборони, і позицію Міністерства соціальної політики, що робити таким людям, коли вони залишаться без доглядача", - підкреслює Чернєв.

При цьому він зазначив, що у документі є також і багато позитивних змін.

"Повернули відстрочку для людей з інвалідністю 3-ї групи... Прибрали все ж таки розсилку повісток за електронної поштою... Тобто це той законопроєкт, з яким вже можна працювати. І сподіваюся, що до другого читання він буде дійсно збалансований і таких суперечливих тем в ньому не буде", - наголосив Єгор Чернєв.

Нагадаємо, що для мобілізації 500 тисяч українців бюджету необхідно додатково 700 мільярдів гривень, тобто по 1,4 мільярда на кожного мобілізованого.

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